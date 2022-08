Martedì 16 Agosto 2022, 11:21

Roma non è solo la città eterna ma anche la culla di posti insoliti e bizzarri da visitare. Eccone 7 davvero imperdibili per una gita fuori dal comune. Photo Credits: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Il Bosco di Biancaneve esiste davvero e si trova a pochi chilometri da Viterbo