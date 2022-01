Heidi, la casa e le montagne "che sorridono" esistono davvero: ecco dove si trovano

Mercoledì 5 Gennaio 2022, 17:30

Ricordate la piccola Heidi dalla gote rosse, che correva sui verdi prati in montagna con le carpette che le facevano ciao? Ebbene la sua casa e quelle montagne che le sorridevano esistono veramente e si trovano un Svizzera quasi al confine con il Liechtenstein. Heididorf, questo il nome del villaggio, si trova nella cittadina di Maienfeld nel Canton Grigioni. Crediti foto@Shutterstock Music: «Moose» from Bensound.com

