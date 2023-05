Grotte di Falvaterra, il lago blu a forma di cuore: il monumento naturale sostenibile da visitare

Venerdì 26 Maggio 2023, 12:37

Falvaterra è un affascinante borgo rinascimentale che domina la valle del Liri, in provincia di Frosinone, e nasconde un tesoro oltre alla sua bellezza. Si tratta delle Grotte di Falvaterra, una risorgenza carsica delle acque che provengono da un percorso sotterraneo che nasce nelle Grotte di Pastena. Le grotte si sviluppano nei calcari mesozoici dei monti Ausoni e si trovano in un ambiente naturale ancora ben conservato. Qui è possibile ammirare una flora di particolare interesse, descritta nel percorso dell'Ecomuseo, che include anche itinerari didattici. Questa risorsa naturale di acqua è importantissima e regala fascino a questo luogo magico dove il fiume sotterraneo riemerge alla luce e forma un lago a forma di cuore. Il sito è diventato un importante punto di interesse aperto al pubblico, dove vengono visite guidate speleologiche. Foto: Shutterstock Music: Korben

