Giornate Fai d'Autunno 2023, i borghi e i luoghi da visitare nel Lazio

Venerdì 13 Ottobre 2023, 12:38

Ogni anno ad ottobre tornano le Giornate FAI d'Autunno, evento dedicato al patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico dell'Italia. La fondazione del gruppo di volontari è avvenuta nel 1975 quando Giulia Maria Crespi, Renato Bazzoni, Alberto Predieri e Franco Russoli si sono riuniti per salvare luoghi dimenticati o trascurati ma dal potenziale unico. Li hanno mantenuti ed aperti al pubblico, rendendoli fruibili, vissuti, curati. Oggi sono passati quasi cinquant'anni, la fondazione ha 269.000 iscritti e continua ad avere lo stesso obiettivo. Durante il fine settimana in arrivo, 14 e 15 ottobre 2023, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione, le persone potranno usufruire di visite a contributo libero in 700 luoghi, in più di 350 città d’Italia. Per quanto riguarda il Lazio, ecco quali sono i luoghi e i borghi che rientrano nel programma delle Giornate Fai D'Autunno 2023: Palazzo Spada a Roma, sede del Consiglio di Stato, con decorazioni risalenti alla metà del Cinquecento da Giulio Mazzoni, allievo di Vasari, e stucchi e affreschi ispirati al mondo antico. La Bandita a Tarquinia, ex convento settecentesco che l'artista cileno Sebastian Matta ha acquistato nel 1969 per trasformarlo in un luogo di lavoro e riposo, disponendo le sue opere negli ampi spazi del complesso. Le visite si terranno sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:00. Non è richiesta prenotazione. Montenero Sabino in provincia di Rieti. E' caratterizzato dal Castello Orsini ed è ricco di testimonianze archeologiche. Sorge alle pendici del monte Tancia, costruito su uno sperone di roccia a 450 metri sul livello del mare. Le visite sono previste nel weekend dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:30. Non è richiesta la prenotazione. Tres Tabernae a Cisterna di Latina e Casa Barnekow ad Anagni. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



