Giornate FAI d'Autunno 14 e 15 ottobre: le aperture più straordinarie nelle grandi città

Martedì 10 Ottobre 2023, 14:29

Le Giornate FAI d'Autunno, giunte alla loro 12° edizione e in programma il 14 e 15 ottobre 2023, offrono l'opportunità di esplorare luoghi affascinanti e itinerari tematici, con aperture esclusive a posti insoliti e curiosi che abbracciano arte, natura, storia e tradizioni. Tra le aperture di rilievo delle Giornate FAI d'Autunno 2023: A Roma, sarà possibile visitare il Palazzo Spada, opera di Giulio Mazzoni, allievo di Vasari, nonché sede del Consiglio di Stato. A Milano, eccezionalmente aperto il Palazzo della Banca d'Italia, edificio in stile eclettico del 1907-1912, caratterizzato da un maestoso scalone d'onore con vetrate Liberty. A Bergamo, nell'ambito di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, si potranno scoprire spazi dell'ex complesso di Sant'Agostino, ora sede dell'Università degli Studi. A Torino, apertura del Palazzo Civico, storica sede del Municipio rinnovata in stile barocco da Francesco Lanfranchi. A Napoli, accesso al Real Albergo dei Poveri, uno dei palazzi più grandi d'Europa, commissionato originariamente da Carlo III di Borbone e progettato da Ferdinando Fuga nel 1751. A Firenze, sarà possibile esplorare la storia della Croce Rossa Italiana visitando la casa quattrocentesca Capponi, solitamente inaccessibile al pubblico A Palermo, visita del Chiostro di San Giovanni degli Eremiti, capolavoro di architettura arabo-normanna sottoposto a un progetto di riqualificazione promosso dal FAI. A Bologna, apertura della sede della Banca d'Italia e del monumentale Palazzo Malvezzi de' Medici, sede della Città Metropolitana. Infine a Bari, sarà possibile visitare il Palazzo del Governo, attuale sede della Prefettura. Foto: Shutterstock Musica: Korben



DOVE ANDARE IN VACANZA IN AUTUNNO? 5 METE TOP IN ITALIA