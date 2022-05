Il giardino più bello d'Italia 2022 si trova in Liguria: ecco dove

Mercoledì 4 Maggio 2022, 12:38

Il concorso 'Il parco più bello' è giunto alla sua XVIII edizione e ha incoronato Giardino più bello d'Italia 2022 il parco di Villa della Pergola ad Alassio. Siamo in Liguria e questo giardino, realizzato verso la fine del 1800, è spiccato tra i 1000 parchi e giardini (pubblici e privati) che costituisco un patrimonio di inestimabile valore del nostro Bel Paese. Crediti foto@Shutterstock Music: «OnceAgain» from Bensound.com

