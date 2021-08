Il borgo senza tecnologia: qui il 98% degli abitanti non ha il cellulare

Lunedì 30 Agosto 2021, 10:56

La tendenza di fare digital detox è sempre più in voga: per ricaricare le batterie della vostra mente e del vostro spirito vi consigliamo Galliano di Mugello. Il borgo a ridosso degli Appennini è una piccola frazione del comune fiorentino di Barberino di Mugello e conta poco più di 1000 abitanti: di questi soltanto 20 possiedono un cellulare, che tradotto significa che il 98% della popolazione è totalmente disconnessa. Galliano è una delle rare zone ‘bianchissime’, dove non arriva alcun segnale da parte degli operatori di telecomunicazioni… Questo significa niente bip continui delle notifiche di Whatsapp, un vero sollievo se siete iperconnessi. (Foto: Shutterstock – Music: “Summer” from Bensound.com)

