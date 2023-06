Fuga di un giorno a Casperia, il borgo del relax citato anche nell'Eneide di Virgilio

Se siete appassionati di borghi medievali e siete alla ricerca di una destinazione “one shot” a solo un’ora da Roma, segnate nel vostro taccuino Casperia, fra i borghi medievali più belli della Sabina, in provincia di Rieti. Situato in posizione panoramica su verdi colline tra il versante ovest dei Monti Sabini e la riva sinistra del Tevere, secondo vari autori latini a fondare il borgo furono, in antichità, genti provenienti dal Mar Caspio. Casperia vanta anche citazioni letterarie prestigiose: è infatti menzionata da Virgilio nel VII Libro dell’Eneide. Oggi questa destinazione del Lazio è diventata la meta ideale per chi ama il turismo slow, e spesso le sue case in vendita diventano il "buen retiro" per artisti stranieri e amanti delle discipline olistiche.

Casperia, la perla della Sabina, cornice per un aperitivo dal mood medievale su un panorama mozzafiato

Se fino al 1946 il paese si chiamava Aspra Sabina, poiché sorge in posizione arroccata su un colle, oggi questa “asperità” è diventata il punto di forza che attira nel borgo turisti da tutto il mondo, per il suggestivo panorama che si ammira percorrendo le mura che circondano il cuore del centro storico. Il borgo antico si presta a rilassanti passeggiate fra i suoi vicoli, e a soste golose nelle osterie delle piazzette, oggi diventate molti trendy anche per organizzare l'aperitivo con gli amici. Tutto è così curato a Casperia, che il borgo ha avuto il riconoscimento di Bandiera Arancione del Lazio.

La stagione primaverile è una delle più indicate per programmare una gita in quest'area della Sabina, poiché le colline che circondano l'abitato vivono il periodo della fioritura, nel massimo splendore di colori e profumi.

“Perdersi” nei vicoli del centro, a bulbo di cipolla

Meta ideali per gli amanti del silenzio e per chi vuole staccare la spina dallo stress cittadino, il centro storico di Casperia è costituito da una serie di viuzze concentriche a “bulbo di cipolla”, che culminano nella Piazza dedicata a San Giovanni Battista, con l’omonima chiesa parrocchiale e la torre romanica del XIII secolo. Potete iniziare la vostra visita da Porta Santa Maria o da Porta Romana, e lo “skyline” che ammirerete dalle mura di cinta è un autentico colpo d’occhio sul Monte Soratte, sulla Valle del Tevere e sui Monti Sabini.

Dal trekking all'olio dop: il trampolino di lancio per gli esploratori e i gourmet

Per gli amanti degli sport outdoor, sono molte le opportunità di itinerari di trekking o trail running nella natura, e c'è una vasta scelta di percorsi sulle due ruote, in mountain bike, partendo proprio da Casperia. Si può arrivare, per esempio, nel vicino borgo di Roccantica, oppure a Poggio Mirteto. I sentieri, se non siete escursionisti esperti, sono piuttosto lunghi da completare a piedi, ma si può effettuare anche solo una parte di essi, preferibilmente in compagnia di guide specializzate. Per la gioia dei golosi Casperia, come tutto il territorio circostante, è il regno dell’olio extravergine di oliva dop, da gustare al meglio sulle fette di pane casareccio bruschettato.

Tuffo nella storia e nell'arte, in uno dei Luoghi del Cuore FAI

Fra le eccellenze artistiche del borgo di Casperia c’è sicuramente Palazzo Forani, costruito alla fine del secolo XVI dai Bruschi, casata asprese feudataria degli Orsini. Il Palazzo sorge a ridosso della parte Nord della cinta muraria del secolo XIII e conta oltre cinquanta stanze e una cappella. I due orsi in pietra che si trovano a lato del portale della residenza rappresentano un omaggio alla famiglia degli Orsini. Nel 1781 qui soggiornò il cardinal Corsini, e da allora la camera, arredata specificatamente in suo onore, prese il nome di "Camera del Cardinale".