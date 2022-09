La Fondazione Fedez sostiene la riqualificazione del comune di Rozzano

Venerdì 16 Settembre 2022, 15:31

La Fondazione Fedez E.T.S. abbraccia il progetto di riqualificazione del centro cittadino di Rozzano per aiutare la periferia da cui Fedez stesso proviene. La Fondazione Fedez è una realtà filantropica, senza scopo di lucro, che opera su tre pilastri fondativi: il sociale, la solidarietà e la pubblica utilità. Ecco perché nelle scorse ore l’artista ha consegnato al sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, un assegno di 130.000 euro per contribuire alla creazione del nuovo parco dello sport. Foto: Ufficio Stampa Doom Entertainment Music: "Perception" from Bensound.com

