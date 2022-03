Fiumelatte, il piccolo borgo sul Lago di Como attraversato da un fiume color latte

Giovedì 24 Marzo 2022, 17:08

Lo conosceva Leonardo Da Vinci che lo studiò e ne parlò nel suo Codice Atlantico; lo conoscevano anche gli aristocratici che dal 1600 prendevano parte al Grand Tour: è il borgo di Fiumelatte sul Lago di Como, con il suo omonimo fiume. Si tratta di un piccolo torrente dall'acqua bianca come il latte. Ma le particolarità di questo corso d'acqua non finiscono qui. Crediti foto@Shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com

