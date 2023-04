"Fare i buffi", sai perché in dialetto romanesco si dice così?

Sabato 29 Aprile 2023, 12:07

Il dialetto romano è ricco di modi di dire che nel corso degli anni sono stati diffusi anche in altre parti dell’Italia. I turisti visitano la città eterna, tornano a casa con qualche espressione del posto nel bagaglio come “Fare i buffi”. Qual è il suo significato e quale l’origine? Secondo quanto riporta il Dizionario della Lingua Italiana De Mauro la parola “buffo” è apparsa nell’italiano nel 1950, ma non si hanno informazioni sulla sua etimologia. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

LEGGI ANCHE: -- 'Sei er mejo Fico der Bigonzo', sai perchè a Roma si usa dire così? Cos'è un bigonzo?