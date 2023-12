È il punto più elevato di Roma: da qui puoi vedere i più importanti monumenti della Capitale

Mercoledì 13 Dicembre 2023, 07:12

A Roma sono tanti i posti da cui poter ammirare il panorama mozzafiato della Capitale. Tra questi c'è il punto più elevato della città, ovvero Monte Mario. Monte Mario è un'altura situata nella zona nord-ovest di Roma, lungo la riva destra del Tevere e attraversata dalla via Trionfale. Amministrativamente, appartiene principalmente al Municipio XIV (Roma Monte Mario), ma anche in parte ai Municipi I (Roma Centro) e XV (Milvio). Con un'altezza pari a 139 metri, Monte Mario è il punto più elevato di Roma e, insieme al Gianicolo e al Pincio, è uno dei luoghi più panoramici della città. Il belvedere di Parco Mellini, vicino al locale storico "Lo Zodiaco", offre una vista spettacolare verso sud e est, abbracciando i quartieri vicini, i principali monumenti architettonici, la Città del Vaticano, i Colli Albani, i Monti Tiburtini e Prenestini, e le maggiori cime dell'Appennino centrale e occidentale. Un tempo, infatti, erano molti i romani che, per trovare un piccolo paradiso nella caotica città, dichiaravano il proprio amore proprio davanti alla Terrazza dello Zodiaco. Purtroppo, dal 4 marzo 2020 il famoso ristorante lo "Zodiaco" sulla cima di Monte Mario, ha annunciato l'ufficiale chiusura del locale, impedendo quindi alle giovani coppie di innamorati di godersi una cenetta davanti a questo splendido panorama. Nonostante sia ad oggi privo di un posto caldo dove rifugiarsi, lo "Zodiaco" rimane comunque un luogo splendido dove vivere la Capitale in tutta serenità. Crediti: Foto Shutterstock Musica Korben



A Roma c’è il “sentiero del respiro”: qui potrai riconnetterti con la natura