Dove vedere le stelle a Roma anche di giorno: 4 luoghi da visitare assolutamente

Sabato 21 Ottobre 2023, 10:59

Avete mai pensato di ammirare il firmamento anche di giorno? A Roma è possibile anche nelle ore più calde data la quantità degli affreschi che vanno a costituire chiese e musei. Sono 4 i luoghi che gli appassionati di astronomia devono visitare. A Santa Maria Sopra Minerva in cui troverete un soffitto raffigurante un limpido cielo stellato. Gli affreschi sono stati realizzati nel corso dei lavori di ristrutturazione del XIX secolo e dietro il firmamento vi è un progetto teologico. Una volta entrati, vi sembrerà di percepire una certa distanza rispetto alla distesa celeste che diminuirà avanzando lungo la navata fino ad arrivare all'altare maggiore dove viene rappresentata la scena dell’Annunciazione. Nella Chiesa di Sant’Agostino, basilica situata tra il Pantheon e Largo Argentina, una delle prime chiese della Roma rinascimentale. Ospita una volta stellata. Nella Chiesa di San Gioacchino situata nel quartiere Prati, la basilica è stata realizzata grazie al contributo di 27 paesi che hanno offerto qualcosa. La cupola regala uno spettacolo unico, la volta da origine a giochi di luce intensi e attraverso una particolare foratura e l’applicazione di molte stelle di cristallo, viene riprodotto l’effetto di un vero e proprio cielo stellato. A L’Arco dei Banchi, una stradina che fa da collegamento tra via del Banco di Santo Spirito e via Paola. All'epoca del Rinascimento si trattava di un quartiere in cui aveva luogo la vita finanziaria di Roma e dove Agostino Chigi, il banchiere più famoso della città, dava prestiti, regolava conti e guidava l’economia romana. Oggi, l'arcata è ricca di affreschi che rappresentano un cielo stellato intenso tanto da far credere ai passanti di camminare tra le le stelle. Roma non smette mai di sorprendere, c'è tanto da vedere e c'è chi non perde occasione di lasciarsi stupire davanti a così tanta bellezza. FOTO: SHUTTERSTOCK E @Matteo Glendening MUSICA: PROJECT A_KORBEN



