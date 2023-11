Turismo, gli inglesi preferiscono la Spagna all'Italia

Domenica 5 Novembre 2023, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 11:29

Secondo uno studio dell'Associazione degli agenti di viaggio britannici (ABTA), la Spagna rimane la destinazione preferita per i cittadini del Regno Unito in viaggio nel prossimo anno, scelta dal 29% degli intervistati. Seguono Italia (15%), Francia (15%), Stati Uniti (14%) e Grecia (11%). L'interessante vede il balzo in avanti di 23 posizioni del Giappone che raggiunge la decima posizione nella lista delle destinazioni più ambite. Il Portogallo è il quinto paese preferito con il 9% delle preferenze, seguito da Germania (7%), Turchia (5%), Irlanda (4%) e Giappone (4%). Per quanto riguarda le regioni, l'Europa rimane la prima scelta per i viaggi all'estero nel prossimo anno (52%), seguita da Nord America (13%) e Asia (9%). Nel periodo fino ad agosto 2023, il 52% della popolazione del Regno Unito ha viaggiato all'estero, con una media di 1,4 vacanze a persona, in linea con i livelli pre-lockdown.