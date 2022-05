Venerdì 13 Maggio 2022, 12:19

In quello che è definito un paesaggio mediterraneo di grandissimo valore culturale e naturale, ovvero la Costiera Amalfitana, si trova un paese verticale di una bella eccezionale. Si tratta di Positano: per accedere alle bellissime spiagge bisogna percorrere le celebri scalinate. Crediti foto@Shutterstock Music: «OnceAgain» from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Il Sentiero degli Dei, la passeggiata sul Paradiso per ammirare Capri e la costiera amalfitana dall’alto