Cosa si mangia a Roma per Carnevale? Ecco le ricette tradizionali

Martedì 24 Gennaio 2023, 12:22

E' entrato il periodo più goliardico e allegro dell'anno, il 17 gennaio è stato inaugurato il Carnevale 2023 e in alcune parti d'Italia i carri allegorici hanno già dato inizio alle danze. Febbraio è caratterizzato da una cucina diversa soprattutto per quanto riguarda i dolci. A Roma nel periodo di Carnevale vengono cucinati diversi dolci come le frappe, le castagnole e i bocconotti. Che sia il giovedì o il martedì grasso, una domenica da trascorrere in compagnia non importa. Il consiglio è accostare i dolci ad un bicchiere di vino, un tè o ciò che più preferite così da rendere unico e gustoso quel momento di convivialità. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN -FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE:– Carnevale romano 2023: ecco quando iniziano i festeggiamenti