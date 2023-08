Cosa si festeggia a Ferragosto e chi ha istituito questa ricorrenza? Tutto quello che c'è da sapere

Mercoledì 9 Agosto 2023, 12:19

Quando parliamo di Ferragosto dobbiamo fare riferimento a due tradizioni, romana e cattolica. In primo luogo bisogna sapere che il termine Ferragosto deriva dal latino Feriae Auguste, che vuol dire "riposo di Augusto". Secondo la tradizione romana, le Ferie Augustae erano una festa dedicata al Ottaviano Augusto, primo imperatore romano. Si trattava di un periodo di riposo e di festeggiamenti che rimandava ai Consualia, feste in onore della fine dei lavori agricoli e dedicate a Conso, dio della terra e della fertilità ai tempi della Roma Antica. Secondo la tradizione cattolica, a Ferragosto si celebra l'assunzione al cielo della Madonna che in precedenza veniva festeggiata il 1° agosto. Successivamente, la Chiesa cattolica decise di spostare questa festa a metà del mese per farla coincidere con l'Assunzione di Maria. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

