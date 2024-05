Cosa fare e vedere a Cagliari: dalle spiagge cittadine ai quartieri storici

Martedì 28 Maggio 2024, 11:27

I flussi turistici stanno gradualmente modificando percorsi e abitudini e la Sardegna non fa eccezione: da sempre meta estiva di avventori da ogni parte del mondo per le sue spiagge, recentemente i turisti occasionali stanno anche imparando a scoprire le sue meraviglie interne e le sue città. Cagliari in questo senso non solo rappresenta un punto strategico per muoversi poi in diverse aree dell’isola, ma è importante testimone della storia della Sardegna e della sua anima. Visitare la città è dunque una tappa d’obbligo. Proprio in tema di storia cagliaritana, l’UNAHOTELS T Hotel Cagliari ne ha una più che interessante da raccontare. L’attuale struttura sorge infatti sulle ceneri del noto matitone della Telecom: l’ex palazzo direzionale dell’azienda di telecomunicazioni, nel quartiere Fonsarda, sorgeva minaccioso e potente seppur incompleto. Architettura urbana, potremmo dire, all’epoca invisa dalla comunità che chiese al Comune l’intera riqualificazione dell’area, matitone compreso. L'hotel fu acquistato dall'ingegnere Cualbu che - affascinato dal concept innovativo del Laguna Palace di Mestre firmato da Marco Piva - affidò l’incarico di disegnare il suo nuovo hotel allo studio dell’architetto milanese.



‘Mettitelo in testa’, il cappello in mostra a Cagliari tra arte e storia