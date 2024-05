Cosa fare a giugno in Toscana? Gli eventi più attesi a Forte dei Marmi, Firenze e Carrara

Mercoledì 29 Maggio 2024, 12:43

Brulica di appuntamenti culturali d’eccezione l’inizio della stagione più calda in Toscana: una delle regioni più amate e scelte da italiani e turisti ospiterà infatti una serie di eventi di richiamo internazionale per incentivare il turismo culturale. Da "Carrara Studi Aperti" nel weekend 8-9 giugno, con installazioni, performance, pitture, corsi didattici e laboratori aperti al pubblico, a "Dream Role" del regista di Serendipity, Peter Chelsom, che animerà la Versilia dal 22 giugno al 14 luglio, fino a "Suspended Flow" di Vincenzo Marsiglia, che espone al Mercato Centrale di Firenze sculture di luce realizzate in vetro di Murano appese al soffitto "alimentate" dal passaggio delle persone che vivono il mercato. Foto: Shutterstock/Ufficio Stampa - Musica: Korben



Leggi anche: -- CARRARA, LA CURIOSITÀ CHE IN POCHI CONOSCONO SUL SUO PREZIOSISSIMO MARMO