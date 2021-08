Corinaldo, il borgo più bello d'Italia palcoscenico a cielo aperto per il Festival di Danza urbana

Giovedì 12 Agosto 2021, 09:54

Dal 20 al 22 agosto Corinaldo si trasformerà in una vera e propria città che si fa teatro diventando inconsueto palcoscenico a cielo aperto tra vicoli, scale e scorci scenografici. Il Festival di Danza Urbana di Corinaldo (in provincia di Ancona) giunge alla sua 7° edizione, facendo ballare ancora una volta quello che nel 2007 è stato eletto borgo più bello d'Italia. Una tre giorni di danza no-stop con 4 compagnie, 50 performer e tante eccellenze del territorio, presente ed accogliente, menti e corpi insieme per dialogare e 'ritrovarsi' in una sempre nuova quanto necessaria esigenza di comunicare ed emozionarsi. (Festival di Danza Urbana via HF4/Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

