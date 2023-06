Dopo 12 anni una nave da crociera torna ad approdare all'Isola del Giglio

Lunedì 5 Giugno 2023, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 17:06

Una nave da crociera approda di nuovo all'Isola del Giglio (Grosseto), non accadeva da 12 anni. L'ultimo approdo avvenne pochi mesi prima del naufragio della Costa Concordia. Giovedì 8 giugno, alle 8,30, giungerà al Giglio, nell'ambito del progetto "PortArgentario", la 'World Navigator' della 'Mystic Cruises'. La nave, proveniente da Livorno, resterà sull'isola fino alle 12, per poi salpare alla volta di Porto Ercole (Grosseto) e, da qui, ripartire per Civitavecchia. Si tratta di una nave da 200 passeggeri che, in quella giornata, trasporterà circa 100 turisti, per la gran parte americani. «È una nave di ultima generazione - sottolinea il direttore di 'PortArgentariò Fabrizio Palombo -, costruita nel 2021 e si fermerà nelle vicinanze del porto del Giglio, nel punto di ormeggio previsto dall'Autorità marittima. Qui non avrà bisogno di gettare l'ancora, ma resterà in posizione grazie al sofisticato 'sistema Dp', che sta per 'posizionamento dinamicò, che permette alla nave di restare in posizione attraverso il comando alle eliche che giunge da sistema gps. Dopo una breve cerimonia di benvenuto a bordo da parte del sindaco Sergio Ortelli, dell'assessore Walter Rossi e del sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli, in qualità di presidente di "PortArgentario", i turisti scenderanno a terra per visitare liberamente l'Isola del Giglio».