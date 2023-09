Concerto con il Teatro dell’Opera, visite gratuite al Museo Diffuso

Arte, storia e sociale protagonisti della manifestazione di due giorni organizzata dall’Istituto Romano di San Michele, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona che da quasi cinque secoli assicura sul territorio prestazioni di natura sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria, dedicate alla popolazione anziana e alle fasce più deboli.

Domani 28 settembre e venerdì 29 settembre, in occasione della ricorrenza della festività in onore di San Michele Arcangelo, l’Istituto aprirà le porte alla cittadinanza e alle istituzioni, mettendo a disposizione il suo patrimonio artistico e condividendo le storie di vissuto reale che animano l’attività svolta nel quotidiano nella struttura, al cui interno sono operative una RSA e una Casa di Riposo per complessivi 120 posti. Inoltre, nel comprensorio monumentale del San Michele i cittadini possono avvalersi di altri preziosi servizi assistenziali come il Centro di Accoglienza e il servizio di ricovero notturno, rivolti alle persone senza fissa dimora, il Punto Unico di Accesso, il Centro Assistenza Domiciliare e il Centro di Salute Mentale dell’Asl Roma 2.

La manifestazione prenderà il via sulle note di Antonio Vivaldi con il concerto di Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma, in programma domani a partire dalle ore 20 all’interno della Chiesa di San Michele Arcangelo. Il luogo di preghiera sorge all’interno del comprensorio, in zona Tor Marancia nel Municipio VIII, dove l’Istituto svolge un ruolo essenziale di presidio sociale, sanitario e culturale, promuovendo anche iniziative di carattere spirituale e di sostegno rivolte agli anziani ospiti delle strutture residenziali.

Nella giornata di venerdì è prevista l’apertura straordinaria della mostra “Museo Diffuso del San Michele”.

Dalle ore 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 verranno organizzate delle visite guidate, con ingresso gratuito, per consentire agli ospiti di scoprire la prestigiosa collezione d’opere d’arte antica e moderna esposte nelle sale dell’Istituto. Le opere raccontano la storia dell’ex Ospizio Apostolico del San Michele, divenuto oggi l’Istituto Romano di San Michele, che dal 1686 ha caratterizzato la storia di Roma con una costante assistenza alle fasce deboli della popolazione. Tra le altre iniziative incluse nel vasto programma di attività socio-culturali della giornata di venerdì 29 è prevista alle ore 17 la proiezione di un video sul Progetto di Innovazione Sociale, curato dall’ASP insieme a tre associazioni attive sul territorio e fondato sull’incontro intergenerazionale tra gli utenti dell’Istituto e i giovani per condividere storie ed esperienze, al fine di favorire la reciproca crescita culturale e sociale.

Al termine della proiezione interverranno per i saluti istituzionali Livia Turco, Presidente dell’ASP Istituto Romano di San Michele, Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio VIII, Alessandro Ridolfi, Direttore Generale della Regione Lazio e Massimiliano Maselli, Assessore Servizi Sociali, Disabilità, Terzo Settore e Servizi alla Persona della Regione Lazio. La giornata si chiuderà con il concerto del gruppo “Jazz e Oltre” aperto alla cittadinanza.