Como dice no ai monopattini elettrici: «Troppo pericolosi, servizio sospeso»

Mercoledì 19 Ottobre 2022, 12:17

Como dice no ai monopattini elettrici. L'amministrazione comunale ha rifiutato 22 proposte giunte da aziende private per organizzare il noleggio dei monopattini e la risposta sarebbe stata sempre negativa «perché questi nuovi mezzi di trasporto provocano caos e pericoli». I monopattini elettrici però sono già presenti, a Como, come in tantissime altre città d'Italia, ma sono attualmente «gestiti da App che non sono state autorizzate». Il Comune ha quindi promesso una stretta anche al parco già circolante, e ha annunciato di voler liberare al più presto il centro da questi mezzi che vengono parcheggiati «ovunque». Questa mattina i residenti che usufruivano del servizio hanno letto sul proprio smartphone l'annuncio "servizio non disponibile". Una delle società ha spiegato che verranno rimossi, per il momento, i monopattini presenti Como. Oggi definiti "abusivi" dall'amministrazione comunale.