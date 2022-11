Cioccolato, per gli amanti della prelibatezza c'è un luogo paradisiaco a 80 km da Roma

Giovedì 24 Novembre 2022, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 17:16

Situato su una collina, il museo del cioccolato "Antica Norba" è il posto perfetto per chi vuole trascorrere una giornata diversa e dolce. E' immerso nel verde delle campagne di Norma, tra boschi e querce secolari dove l'unico rumore è quello del cinguettio degli uccellini. Il museo può essere il giusto compromesso per accontentare sia piccoli che grandi; infatti, al suo interno vi è un percorso caratterizzato da una serie di tappe tutte da scoprire. Ogni anno, la seconda domenica di ottobre, l'azienda organizza il Chocoday, la Festa del Cioccolato. Per l'occasione l'entrata e la visita alla fabbrica e al museo è gratuita. Tutto il percorso è organizzato con una serie di stand gastronomici dove poter gustare le varie prelibatezze. Infine, è presente anche un’area shopping, dove poter acquistare tavolette, uova di cioccolato e tanti altri prodotti, anche gluten free. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

