Carnevale a Roma e dintorni: 5 appuntamenti da non perdere

Giovedì 2 Febbraio 2023, 07:33

Da qualche parte d'Italia qualcuno è già sceso in piazza a sfilare con musica, balli e maschere, il 17 gennaio è entrato il Carnevale che terminerà il 21 febbraio 2023. A Roma e dintorni sono tanti gli eventi al riguardo, tra tutti ecco quali sono i 5 appuntamenti da non perdere. carnevale al Pincio, ai Castelli Romani, Ronciglione, Viterbo, all'Auditorium. Giorni, orari e informazioni sono stati pubblicati sulle pagine social. Divertimento, allegria e musica non mancheranno. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

