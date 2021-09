Caprarola, le ex-scuderie di Palazzo Farnese riqualificate in Ostello Farnese

Mercoledì 22 Settembre 2021, 10:46

Nuova vita al patrimonio artistico e alle ex scuderie del cinquecentesco Palazzo Farnese di Caprarola (VT): il 20 settembre 2021, grazie al programma GenerAzioniGiovani.it della Regione Lazio, è stato inaugurato Ostello Farnese. Grazie a cinque giovani U35, oggi l’Ostello Farnese si offre come riscoperta dei tempi andati, delle vene artistiche di chi ha varcato questi luoghi, ospitando i giovani provenienti da tutta Italia. Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha lodato la vivacità delle nuove generazioni che sapranno trasformare questo posto in luogo di crescita, cultura e incontro. (Foto via Comunicazione GenerAzioni Giovani Regione Lazio - Music: "Summer" from Bensound.com)

