Assisi, la rosa senza spine che fiorisce solo in questo giardino: dove poterla vedere

Giovedì 12 Agosto 2021, 11:37

Ad Assisi non solo c'è la bellissima Basilica dedicata a San Francesco, ma anche un giardino in cui fiorisce una rosa senza spine. Siamo nella frazione di Santa Maria degli Angeli ai piedi della città umbra; qui sorge l'omonima Basilica del XVII secolo che accoglie la Cappella della Porziuncola, luogo caro al Santo che vi si raccoglieva in preghiera. Ed è proprio dietro la Porziuncola che ancora oggi un piccolo miracolo si compie. Crediti foto: Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

