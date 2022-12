L'arte inedita dei fratelli Cascella in mostra a Roma: «hanno anticipato la pop art statunitense»

Martedì 6 Dicembre 2022, 12:46

Dal 1 dicembre al 19 marzo al Casino dei Principi di Villa Torlonia, a Roma, va in scena un Pietro Cascella inedito:la mostra "Pietro Cascella inedito. Le opere degli esordi a Roma (1938-1961)" si propone proprio di mostrare quello che ancora non è conosciuto del Maestro.Parliamo quindi della produzione giovanile, pittorica, ma anche di opere scultoree in materiali diversi come l'alluminio. Tommaso Cascella, Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario dalla nascita di Pietro Cascella, ha anche evidenziato come le ceramiche colorate siano contraddistinte da un elemento gioioso e vitale, che distingue i Cascella dal resto della produzione di quegli anni, che era plumbea. Un'arte popolare che all'epoca non era capita ma che anticipava, di fatto, la pop art statunitense degli anni '70. video via uffico stampa hf4 - musica Marco Korben Del Bene

