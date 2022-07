Ariccia, il Giardino di Palazzo Chigi come non lo avete mai visto con Fantastiche Visioni

Sabato 16 Luglio 2022, 15:24

Il meraviglioso Giardino di Palazzo Chigi ad Ariccia, si trasforma in una quinta naturale accogliendo gli spettacoli del Festival Fantastiche Visioni 2022. Grazie al festival, che prenderà il via il 15 luglio con la XII edizione, sarà possibile vivere questo parco in maniera del tutto straordinaria. I luoghi che già quattrocento anni fa accoglievano le feste barocche della famiglia Chigi, cui partecipava tutta la nobiltà romana, tornano infatti a rivivere. Il pubblico che prenderà parte agli spettacoli, godrà delle aperture notturne del parco, con la possibilità a seconda degli spettacoli, di percorrerne i sentieri e lasciarsi ammaliare da un'atmosfera più che mai suggestiva. Video Fantastiche Visioni / Elsinore - via HF4 Foto Arte Idea Eventi via HF4 Music: «Dreams» from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Strade anomale, tra Ariccia e Rocca di Papa si snoda la salita in discesa