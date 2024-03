Domenica 3 Marzo 2024, 12:04

Aperitivo con vista sull'arte: a Roma puoi vivere un'esperienza indimenticabile. Al Caffè Doria è possibile fare aperitivo con l'arte, immersi nella cornice del Palazzo Doria Pamphili tra drink e opere senza tempo. Nel cuore di Roma c'è un monumento alla bellezza e all'arte che incanta con la sua maestosità: il Palazzo Doria Pamphili. Si tratta di una dimora nobiliare che è testimonianza vivente dell'arte e della nobiltà che hanno plasmato il volto di Roma per secoli. Uno dei gioielli di Palazzo Doria Pamphili è senz'altro la sua Galleria. Anche i giardini rigogliosi e la collezione d'arte di valore inestimabile contribuiscono a rendere la visita al palazzo un vero e proprio viaggio nel tempo. Per chi desidera vivere un momento di relax diverso dal solito, il Caffè Doria offre un'occasione di tranquillità all'interno del Palazzo Doria Pamphili. Nel bistrot e cocktail bar è possibile fare un aperitivo a contatto con le bellezze nobiliari che lo circondano. Insomma, scegliere di trascorrere un pomeriggio a Palazzo Doria Pamphili vuol dire intraprendere un viaggio nel tempo della storia nobiliare romana, tra arte e architettura, e anche cogliere l'opportunità di fare aperitivo in un luogo storico e dalla bellezza non quantificabile. Photo: Shutterstock Music: Korben



