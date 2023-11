Alla scoperta delle 5 cattedrali italiane più amate: la classifica

Venerdì 10 Novembre 2023, 09:02

Le cattedrali italiane, oltre ad essere luoghi di culto, sono autentiche meraviglie architettoniche e culturali. Musement, la piattaforma digitale per esperienze di viaggio, ha condotto una ricerca approfondita su oltre 300 cattedrali in Italia, stilando una classifica basata sulle recensioni su Google. Ecco le prime cinque: da Milano a Roma passando per Firenze, Palermo e Siena Foto: Shutterstock - Musica: Korben



