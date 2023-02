Alla scoperta del Trentino attraverso l’illustrazione delle tradizioni vitivinicole: l’iniziativa

Mercoledì 22 Febbraio 2023, 16:57

Come possono parlare fra loro l’arte e la tradizione vitivinicola? Da questa domanda nasce l’iniziativa targata Yoonik. La risposta, infatti, sarà nelle venti illustrazioni della residenza artistica presso il Consorzio Vignaioli del Trentino. Dal 24 al 26 febbraio 2023, alcuni produttori trentini offrono i loro spazi per un racconto inedito delle aziende agricole del territorio. Vignaioli indipendenti e gestori di agriturismi sono, infatti, protagonisti delle opere di venti illustratori tra i più quotati a livello nazionale. L’incontro si propone di accendere i riflettori su artigianalità, territorialità, qualità e sostenibilità unendo intrattenimento e momenti di formazione, con workshop e visite guidate. Spetterà, poi, agli artisti tradurre tutti gli input e portarli nel linguaggio dell’illustrazione per costruire una collezione esclusiva. Foto da Ufficio Stampa Yoonik – Shutterstock / Music: «Elevate» from Bensound.com

