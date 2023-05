Alla scoperta del Museo Storico della Liberazione, monumento parlante della Resistenza Romana

Lunedì 29 Maggio 2023, 12:45

Il Museo Storico della Liberazione di via Tasso, a Roma, è un monumento parlante, che racconta brani della storia più buia e recente del nostro paese: le mura stesse dello stabile trasudano storie di uomini e donne coraggiosi, che hanno lottato e sono morti per la libertà. Il 10 e l'11 giugno, nelle sale del Museo di via Tasso, si svolgerà un evento adatto a grandi e piccini, nato proprio per fare tesoro dell'esperienza di quanto avvenuto: La Resistente - Festival della memoria e della Liberazione, due giorni di riflessione e intrattenimento con la partecipazione di attori, musicisti e giornalisti. In particolare la storia del Museo verrà ripercorsa attraverso una visita teatralizzata, che metterà in scena grazie al talento della compagnia Bartolini/Baronio alcuni degli episodi più tragici della resistenza romana. La visita si ripeterà sia il 10 che l'11 giugno, in due orari: alle 10 e alle 17. foto via Museo della liberazione - music by Korben

