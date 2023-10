Al via Gardaland Magic Halloween: l’evento mostruosamente divertente in scena fino al 5 novembre

Martedì 10 Ottobre 2023, 14:29

Si è alzato, nel weekend, il sipario della ventunesima edizione di Gardaland Magic Halloween, l’evento mostruosamente divertente del Parco – pensato in duplice versione, una più scary da veri brividi e l’altra più soft e colorata - in scena fino al 5 novembre. Il divertimento inizia già dal venerdì sera in occasione dei “Venerdì da Paura”, pensati per gli Ospiti che non hanno timore di mettersi alla prova. Ad accogliere gli Ospiti un Welcome Show completamente rinnovato con 13 corvi neri danzanti che, sulle note di una nuova base musicale fra acrobazie e giochi di fuoco, coinvolgono gli Spettatori in uno show da veri brividi! All’appello, per il primo weekend di apertura, non potevano mancare numerosi personaggi del mondo dello spettacolo che non sono sfuggiti “alle grinfie” dei mostri che si aggirano fra i viali alberati di Gardaland Park. Gli sportivi Gianluca Zambrotta e Omar Camporese, il duo comico PanPers formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, l’attrice Beatrice Arnera e la simpaticissima Pozzoli’s Family dopo essere stati vittime di divertenti scherzetti hanno avuto l’occasione di brindare a questa nuova paurosa stagione in compagnia dell’immancabile mascotte Prezzemolo con un nuovo look a tema, per poi godersi la giornata alla ricerca di tutte le novità di stagione. Credits Ufficio Stampa



