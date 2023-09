Al Museo Archeologico di Tarquinia l'installazione di Marco Vallesi "contemporanea etrusca"

Venerdì 1 Settembre 2023, 09:24

L’arte contemporanea sposa e gioca con i richiami visivi etruschi grazie al ceramista Marco Vallesi, che ha già presentato – il 25 agosto – l’installazione 'contemporanea etrusca'. Un apparente ossimoro che in realtà ben descrive l’intento dell’opera, visitabile fino al 1° ottobre negli orari d’apertura del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia. Promossa dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas), in collaborazione con il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (Pact), l’esposizione introduce la mostra 'ciò che si vede è', che verrà inaugurata l’8 settembre alle 18 all’auditorium San Pancrazio (sempre a Tarquinia). 'contemporanea etrusca' è un’installazione di tre pezzi, con cui l’artista rende omaggio agli Etruschi di Tarquinia rielaborando in chiave moderna motivi decorativi propri della produzione locale. Foto: Vivi Tarquinia/Musica: Korben

