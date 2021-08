Agrigento, la Scala dei Turchi chiusa ai turisti, ecco il motivo

Mercoledì 11 Agosto 2021, 11:34

A Realmonte, nel comune di Agrigento, è situata una delle attrazioni turistiche più instagrammabili d’Italia: parliamo della Scala dei Turchi, una scogliera di marna bianca estremamente suggestiva che rende i tramonti siciliani ancor più magici. La Scala dei Turchi è molto delicata poiché composta di gusci ci conchiglie e il rischio che si disintegri sotto il peso della maleducazione e della noncuranza è piuttosto concreto tanto che nel febbraio 2020 sono stati posti i sigilli in questa parte del litorale agrigentino. I magistrati hanno così decretato lo stop ai turisti e cittadini siciliani per evitare rischi di crolli e conseguenze disastrose per gli avventori. (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

