In Sicilia il lusso sostenibile: apre in provincia di Agrigento il nuovo Adler Spa Resort

A venti minuti da Agrigento e dalla Valle dei Templi, sito Unesco dal 1998, sorge l’Adler Spa Resort Sicilia, il nuovo elegante eco-resort che inaugurerà la stagione primaverile il prossimo 9 marzo. L'Adler si trova in un esclusivo territorio affacciato sul mare confinante con la Riserva Naturale Torre Salsa, una delle più note aree protette dell’isola. L’albergo è costruito secondo il principio dell’architettura sostenibile. Il progetto prevede la realizzazione di diversi corpi edili diffusi ad un solo livello, perfettamente inseriti nella natura col minimo impatto nel paesaggio circostante.

La struttura comprende 90 camere e 212 posti letto, di cui 74 Junior Suite e 6 Family Suite con terrazzo privato. Le stanze sono ampie e luminose, costruite e arredate in materiali naturali come il legno e la terracruda per un’atmosfera accogliente e piacevole. Sono dotate di set per preparazione del tè e del caffè, minibar, connessione internet wifi e TV digitale nonché di aria condizionata. Ogni alloggio dispone di un ampio bagno con doccia a pioggia e un’ampia vetrata con terrazzo panoramico.

Benessere mediterraneo, tra i cristalli di sale e il profumo di zagare

Oltre ad un affascinante mondo di piscine e saune, la struttura offre una spa del tutto speciale. In una posizione privilegiata, circondata dal verde e con una meravigliosa vista sulla pineta e sul mare, si adagiano le 13 cabine spa, la zona panoramica dedicata al relax dei clienti e la spettacolare thalasso whirlpool sul tetto ipogeo dell'area spa. In un contesto in cui la natura regna incontrastata, i trattamenti e percorsi spa non possono che riflettere la ricchezza del territorio e le sue risorse. La Sicilia con i suoi chilometri di spiagge incontaminate, mare cristallino, un’incredibile varietà di piante e fiori profumati e il vulcano più grande d’Europa, non offre solo panorami di ineguagliabile bellezza. Quest’isola è anche una vera miniera di principi attivi naturali che all’Adler si traducono in bellezza, vitalità e salute. Nelle pianure assolate crescono agrumi ed erbe aromatiche dalle innumerevoli virtù.

Le loro essenze e i loro estratti sono alla base di molti prodotti della nostra linea di cosmetica attiva e di esclusivi rituali di bellezza e benessere. Dalla profondità della terra provengono polveri e sabbie nere di roccia vulcanica che costituiscono gli ingredienti per peeling ed impacchi dalle proprietà detossinanti, mineralizzanti e modellanti. L'hotel è un luogo naturalmente vocato alla talassoterapia. Un efficace metodo di cura, dalle origini antiche, che impiega l’azione combinata delle risorse dell’ambiente marino: l’acqua di mare, il clima, i fanghi, le alghe. Già una semplice passeggiata all’aria marina intrisa di sali e ioni è balsamica per le vie respiratorie. Un tuffo nel mare, grazie ai minerali e oligoelementi contenuti nell’acqua, un vero toccasana. Sono questi gli elementi che si ritrovano - in forma concentrata - nei vari trattamenti. Peeling ai cristalli di sale, impacchi d’argilla, maschere alle alghe e bagni arricchiti con sostanze marine purificano la pelle, rassodano i tessuti e tonificano tutto l’organismo. Per rendere completa l’esperienza di benessere non rimane che immergersi nella scenografica talasso-whirlpool sul tetto ipogeo della zona spa.

La primavera risveglia i sensi

Mentre le regioni del nord sono ancora nella morsa del freddo, qui già si respira aria di primavera. Cresce la voglia di riprendere le attività all’aperto, dedicarsi a piacevoli camminate e gite con l’e-bike. La Riserva Naturale Orientata Torre Salsa si colora di fioriture della macchia mediterranea. Durante le escursioni guidate il cliente avrà modo di immergersi tra i profumi di zagare, rosmarino e ginepro, ammirare distese di orchidee selvatiche, osservare stormi di uccelli migratori che si riposano sulla riva – e perché no, godersi i primi bagni nel mare. In alternativa, piscine riscaldate o una gita a cavallo tra pinete e dune.



La lunga estate siciliana - tra sabbia e onde

Da giugno ad ottobre inoltrato la costa agrigentina risplende di luce e profuma di mare. Le località balneari brulicano di vita. Lontana dal trambusto delle spiagge affollate, la riserva naturale rimane un paradiso incantato dove vivere momenti di pace assoluta completamente immersi nella natura: relax sotto il sol leone, sabbia finissima da percorrere per ore e rigeneranti bagni nel mare, le cui acque limpide e poco profonde sono adatte anche ai più piccoli. Incantevoli calette dai fondali ricchi di flora e fauna marina attirano gli amanti dello snorkeling. E per chi volesse esplorare lo spettacolo della costa agrigentina da un punto di vista nuovo ed ecologico, la struttura organizza, con l’aiuto di partner locali, escursioni in kayak, canoa e sup.





Autunno – escursioni golose e benessere attivo

In autunno la Sicilia ci regala i suoi sapori più intensi; è la stagione della vendemmia, della raccolta delle olive, del mandorlo e dello zafferano locale. All'Adler l’autunno è anche all’insegna del benessere attivo: i più sportivi avranno modo di godersi il sano movimento senza limiti, grazie ad eventi come la “ADLER Sport Week”: un percorso di una settimana dedicato alla preparazione atletica degli amanti dello sport. Allenamento intensivo e completo tra nuoto, corsa, bici e la più recente disciplina Swimrun. I partecipanti saranno seguiti da coaches e nutrizionisti esperti e coccolati dai trattamenti della spa. Coloro che invece preferiscono disintossicarsi dallo stress immergendosi nel mondo dello yoga, potranno partecipare ad uno dei retreat.



Godersi il dolce inverno mediterraneo

Da dicembre a marzo le temperature rimangono miti, le piogge non durano mai a lungo e il sole non lascia molto spazio al vero inverno. La macchia mediterranea è sempre florida e piena di vitalità, la raccolta delle arance si protrae fino a febbraio e ai primi di marzo Agrigento attira migliaia di visitatori con la sua famosa Festa del mandorlo in fiore. Le guide locali dell'Adler sceglieranno per il cliente itinerari adatti al periodo che porteranno gli osptiti alla scoperta dell’anima più profonda della Sicilia: sagre, degustazioni, momenti culturali e passeggiate attraverso i centri storici di borghi antichi e ricchi di tradizione.

Dal mare in tavola, dall'albero al bicchiere

Le banchine si animano di vita. Tonni, pesci spada, triglie, gamberi rossi e tante altre varietà di pesce devono essere scaricati, assortiti e venduti all’asta il più presto possibile per giungere in tavola freschi e gustosi. Dopo poche ore, gli chef della struttura sono già all’opera per trasformare i tesori del mare in saporite pietanze con ingredienti locali, anch’essi freschissimi. Gran parte, infatti, proviene direttamente dai frutteti e dagli orti all’interno del resort e nelle sue immediate vicinanze. Le piccole aree a coltivazione biologica rappresentano una particolarità dell’Adler Sicilia difficile da trovare altrove. Rispecchiano la biodiversità del territorio e forniscono ogni giorno alla cucina dell'hotel e agli ospiti olive, erbe, agrumi e ortaggi genuini a km 0.



Non a caso la Sicilia è universalmente nota come paradiso per gli amanti del buon cibo e del buon vino. Ogni angolo dell’isola vanta le proprie specialità e un gran numero di prodotti agricoli d’eccellenza. Nelle vicinanze del Resort si coltivano le famose arance di Ribera e decine di varietà di limoni. E poi ancora pistacchi, mandorle, fichi e vini apprezzati in tutto il mondo. Una terra dall’offerta culinaria straordinaria, grazie al buon clima e all’eredità dei diversi popoli che vi hanno transitato. Greci, arabi, normanni, francesi, spagnoli - tutti hanno lasciato il proprio segno, anche in cucina. I greci antichi introdussero sull’isola le mandorle, il miele, le olive e diverse innovazioni nella viticoltura. Gli arabi importarono le spezie dell’Oriente, insieme alla conoscenza della preparazione della pasta. Gli spagnoli portarono, oltre ai pomodori e ai peperoni, anche il cacao, dando il via alla produzione del famoso cioccolato di Modica.

Cucina gourmet tra sapori freschi e genuini

Harald Gasser è un agricoltore molto speciale. Sui pendii, sopra la Valle Isarco coltiva oltre 400 varietà di verdure rare e quasi dimenticate. E quello che iniziò come un esperimento, oggi arriva in tavola negli Adler Resorts e Lodges dell’Alto Adige: carote bianche, radici di bieta, moringhe e altre rarità che - come tutte le specialità regionali - sono contrassegnate sui menù della struttura con il sigillo di qualità Adler regional partner. Fa parte della filosofia dell'hotel far conoscere agli ospiti l'unicità delle destinazioni anche attraverso gustosi piatti regionali e ingredienti selezionati di produzione locale e sostenibile. Uno dei fiori all’occhiello dei prodotti Adler regional partner è l’aromatico formaggio di montagna, nato esclusivamente per la nostra offerta gastronomica grazie a un progetto condiviso tra i cuochi dell'albergo e il caseificio Maso Zu Fall (Siusi). Per la produzione di questo formaggio naturale viene utilizzato solo latte di qualità delle tipiche mucche grigie che pascolano sugli alpeggi ai piedi dello Sciliar. Mentre in Val d'Orcia, a pochi passi dall’Adler Thermae, vengono coltivati cereali biologici e farro. I chicchi vengono macinati a pietra nel Mulino d'Orcia e forniscono la materia prima per il pane fatto in casa e i croccanti cornetti, diventati una vera e propria leggenda per gli ospiti della Toscana.



L’ idea di una cucina gourmet incentrata soprattutto su sapori freschi e genuini a filiera corta, ha dato il via ad una collaborazione attiva con numerose aziende agricole del territorio. In questo modo l'albergo intende sostenere soprattutto le piccole e medie imprese, che aderiscono a tecniche naturali di coltivazione e buone pratiche di allevamento. E che, esattamente come l'Adler, hanno a cuore l’equilibrio dell’ecosistema, la conservazione della biodiversità e la tutela e la valorizzazione degli incantevoli paesaggi rurali della Toscana e dell’Alto Adige.



Ecco solo alcuni dei prodotti contrassegnati con il sigillo di qualità Adler regional partner: Deliziose mele, albicocche, ciliegie, fragole e croccanti insalate della Val Venosta (VI.P Coop), le gustose tisane Adler alle erbe officinali biologiche (Pflegerhof). Direttamente dal Renon provengono i succhi di mela di montagna gourmet (Kohl) e ottimi filetti di bovino Wagyu (Oberweidacherhof). 100% toscane sono invece diverse varietà di miele bio (Az. Agr. Villa i Cipressi), cereali antichi, legumi e rare cicerchie (Biofattoria l'Upupa), pregiatissimo zafferano (Crocus Brandi), pecorino di puro latte di pecora (Fattoria Pianporcino), nonché saporiti salumi di cinta senese, un’antica razza suina allevata in stato semibrado (La Bottega delle Carni). E naturalmente anche i vini, lo spumante, l'olio d’oliva e l'aceto agrodolce, tutto rigorosamente bio, provenienti dalla Tenuta dell'hotel.