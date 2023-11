Ad un'ora da Roma c'è un borgo abbandonato ideale per una gita fuori porta

Venerdì 17 Novembre 2023, 07:42

A pochi passi da Roma c'è un magnifico posto dove rifugiarsi dalla caotica vita di città: stiamo parlando di Monterano, detta anche Antica Monterano. Questo borgo fantasma, situato nella provincia di Roma, si trova precisamente nel comune di Canale Monterano, abitato da poco più di 4.000 abitanti. Il fascino di questo luogo desolato lascia tutti coloro che lo visitano senza parole. La sua misteriosa bellezza l'ha reso, infatti, un posto perfetto per girare molti film tra cui il famosissimo Guardie e ladri del 1951, interpretato da Totò e Aldo Fabrizi, Il marchese del Grillo del 1981 e tra i più recenti, il comico Puoi baciare lo sposo del 2018 di Alessandro Genovesi. Arroccata sulla cima di un'altura tufacea, quindi, rocciosa, questa città si trova disabitata dal 1799, al tempo in cui il borgo era di proprietà dei nobili Altieri. Tra i monumenti che ancora oggi è possibile ammirare troviamo il palazzo Altieri, la Chiesa e il Convento di San Bonaventura. Nonostante la famiglia Altieri non avesse mai abitato stabilmente a Monterano, a loro si devono molte delle preziose costruzioni della città ideate dal grande Gian Lorenzo Bernini. La bellezza di Monterano è data oltre che dalle opere architettoniche realizzate dal grandissimo Bernini, anche dai suoi paesaggi fiabeschi. Da ammirare c'è sicuramente il Cavone, una tipica "tagliata", dove sorgeva il villaggio etrusco. Questa via particolarmente stretta permetteva una discesa a valle che favoriva la difesa del territorio perché difficile accedervi. Nonostante siano pochi i resti rimasti che risalgono all'età antica, in riferimento agli Etruschi e ai suoi insediamenti sulla collina, questo borgo è perfetto per addentrarsi in un luogo che seppur ricco di storia, tiene con sé una bellezza naturale da togliere il fiato. Crediti foto Shutterstock musica Korben



Il Paese delle fiabe ad un'ora da Roma: la gita fuori porta perfetta per bambini e adulti!