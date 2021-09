Abruzzo, il lago a forma di cuore: la particolare prospettiva da cui ammirarlo

Martedì 21 Settembre 2021, 11:18

San Valentino è ancora lontano ma se volete stupire la vostra dolce metà con un gesto pieno di romanticismo, portatel* al lago di Scanno in Abruzzo: da una particolare prospettiva sembra assumere una forma a cuore! Tra i Monti Marsicani, in provincia de L’Aquila, si nasconde il più grande lago naturale della regione: si trova ad un'altezza di 922 metri, è lungo 1722 metri, largo 700 metri e profondo al massimo 32. Diversi i percorsi con cui gli appassionati di trekking possono mettersi alla prova, ma ce n’è uno solo che regala una prospettiva unica al mondo del lago di Scanno. Ecco come raggiungere la terrazza speciale (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

