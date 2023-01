A Roma puoi abitare dentro un teatro romano: lo strano palazzo che poggia sul Teatro Marcello

Mercoledì 11 Gennaio 2023, 12:36

Il palazzo incastonato tra le mura del Teatro Marcello di Roma risale al Medioevo e prende il nome di Palazzo Savelli Orsini. L'edificio ha subito sia modifiche per quanto riguarda la struttura che diversi passaggi di proprietà. Attualmente il palazzo è suddiviso in diversi appartamenti. Nel principale, l'ambiente padronale comprende tre stanze da letto, il salone grande, la biblioteca, la sala da pranzo e una sala da ballo. Nell'altro appartamento, invece , vi sono tre camere, una cucina, due bagni, una sala da pranzo e una grande terrazza di 75 metri quadrati. Inoltre, sotto il palazzo sono presenti 431 metri quadrati di cantine. La struttura è stata messa in vendita nel 2012 alla cifra di 32 milioni di euro.

