A Roma le vecchie cabine telefoniche diventano mini biblioteche per scambiarsi i libri

Domenica 7 Maggio 2023, 09:48

Vecchie cabine telefoniche diventano punti di book crossing a Roma, le bibliocabine. L’idea della riqualificazione delle bibliocabine viene dall'associazione Cervelli Forti, fondata da Giuseppe Forti e Simonetta Cervelli. Le cabine telefoniche diventano uno spazio per il book crossing, dove lasciare, prendere e scambiare libri, in ottica di una vera e propria riqualificazione culturale. Un progetto che nasce dall’osservazione delle cabine telefoniche che sono diventate oggetto di degrado. L’obiettivo è quello di mettere in risalto il bello che già esiste, che la frenesia con la quale affrontiamo la vita spesso non ci fa notare. L’unica cabina che per il momento è stata trasformata, in via Pinerolo, è frequentatissima e amatissima. Photo: Sofia Carotenuto e Simonetta Cervelli Music: Korben

