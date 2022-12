A Roma c'è una piazza che sembra un salotto all'aperto: penserai di stare su un set cinematografico

Sabato 17 Dicembre 2022, 10:14

A Roma non smette mai di stupire e sorprendere i milioni di turisti che ogni giorno vi giungono e si lasciano guidare dalla bellezza, storia, tradizione della città eterna. Ogni angolo ha qualcosa da raccontare, ogni via ha un aneddoto ed ogni piazza un monumento che lascia il segno. Avete mai sentito parlare di un quartiere che assomiglia ad un salotto all’aperto? E’ piazza Sant’Ignazio. Tutti coloro che hanno visitato almeno una volta nella vita la Piazza di Sant’Ignazio avranno potuto notare come questa sembri un grande salotto all’aperto a forma di mezza luna in cui è presente un contrasto evidente tra una parte e l’altra. Entrando a contatto con la piazza, è come se si venisse catapultati in un vero e proprio scenario teatrale. Il palazzo, che si trova al centro ed ha un piano triangolare, è la sede del dipartimento dei carabinieri per la protezione del patrimonio culturale. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

