A Roma c'è un luogo speciale dove vivere un'illusione d'altri tempi

Domenica 5 Febbraio 2023, 12:37

In Piazza Capo di Ferro a pochi passi da Piazza Campo de' Fiori si nasconde una piccola perla del centro di Roma: Palazzo Spada. i dipinti esposti nella Galleria Spada portano firme eccellenti, da Artemisia Gentileschi al Parmigianino, passando per Guido Reni e Tiziano, contribuendo sempre di più a donare al Palazzo un’atmosfera barocca. Il vero e proprio tesoro di Palazzo Spada non può che essere la galleria prospettica di Francesco Borromini. Il corridoio prospettico che realizzò nel cortile di Palazzo Spada è un trompe-l'oeil perfetto, che induce lo spettatore a pensare che la statua in fondo sia a grandezza naturale, quando è alta solamente 60 centimetri. Dietro alla decisione di realizzare questa illusione c'è un messaggio religioso. Il parallelismo tra tra la vita di tutti i giorni, in cui l'uomo illude i propri sensi, e la vita religiosa, l'unica via di salvezza. Music: “Once Again” from Bensound Foto: Matteo Glendening

Roma, la cupola che non c’è: l’incredibile effetto ottico nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola