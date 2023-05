A Pavia il 28 maggio tour guidato, mostra immersiva e assaggi locali per celebrare il 1300° anniversario di Sant'Agostino

L'Assessorato al Turismo del Comune di Pavia, in occasione dei 1300 anni dall’arrivo delle spoglie di Sant'Agostino a Pavia, propone fino a dicembre un ricco calendario di iniziative.

Inaugurata a fine aprile, presso i Musei Civici del Castello Visconteo la mostra permanente interattiva, multimediale e immersiva SANT’AGOSTINO. LA LUCE E L’IMMAGINE accoglie quotidianamente decine di visitatori.

Ora il programma rivolto al pubblico prevede anche la possibilità di partecipare a TOUR GUIDATI E ITINERARI CON DEGUSTAZIONI, che valorizzano i prodotti del territorio. L’ iniziativa realizzata dall’Assessorato al Turismo con Ascom Pavia, con il contributo di Fondazione Cariplo si sviluppa intorno alla proposta di tre itinerari principali creati ad hoc per la ricorrenza "Sant'Agostino nell'Arte, Sant'Agostino e il suo culto, Sant'Agostino e la città di Pavia. A partire dalla scoperta della grandiosa arca marmorea e dell'affascinante Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, i partecipanti verranno condotti alla scoperta di Pavia, con particolare riguardo per le numerose testimonianze romane e longobarde, facendo tappa ai Musei Civici del Castello e alle mostre “ L’Arca Nascosta “ e “ La Luce e l’Immagine”.

Accanto ai monumenti ed alle diverse attrattive presenti nel centro storico gli itinerari toccheranno anche un circuito di punti d’accoglienza e ricettività (ristoranti, bar, ecc.) che proporranno menù a tema, con piatti storici che riprendono anche l'enogastronomia romana e longobarda, nonché degustazione di prodotti tipici locali.

Il prossimo appuntamento è previsto domenica 28 maggio, si intitola Sant’Agostino e le città di Pavia, verso i monumenti/i luoghi in cui emerge la devozione e la presenza di Sant’Agostino. Come:

la basilica di San Pietro che custodisce le spoglie di Sant’Agostino ,i dipinti e statue raffiguranti il santo

l’Università: all’ingresso dell’Aula Magna – la statua di Sant’Agostino, anche co-patrono dell’Università, del XV secolo;

Il Duomo: per un periodo l’arca di Sant’Agostino fu ospitata in Duomo, dove è stato eretto l’attuale transetto sud.

A San Teodoro: con veduta di Pavia e dell'affresco incompleto nella parte a sinistra dell’ingresso in cui si scorge la figura di S.Agostino insieme a S.Siro e S. Teodoro. (metà XVI secolo).

Prima del tour spazio al gusto e ai sapori del pavesi.

Il pranzo prevede un Calice di spumante pinot nero dell'Oltrepò Pavese come benvenuto; Assaggio di focaccia con crescenza lombarda e salame di stagione dell'az.agr. Garbelli (cascina Paltinera – Linarolo Pv); Assaggio di risotto Carnaroli alla milanese (con zafferano e Grana Padano DOP); Vino rosso Bonarda mosso oppure vino bianco (entrambi dell'Oltrepò Pavese); Dolce di S. Agostino al Vita (dolce nominato nel De Beata Vita), un Tortino con miele, mandorle, pinoli, noci, uvetta; servito su crema alla grappa.