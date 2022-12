A Brescia un murales d'autore di 240 mq racconta una fiaba sulle energie rinnovabili

Giovedì 15 Dicembre 2022, 13:25

Brescia sarà, insieme a Bergamo, la Capitale italiana della Cultura del 2023: per prepararsi a tutti gli eventi che verranno, alle porte della città è stato inaugurato un murales di 58 metri firmato da Zed1, che racconta la storia del Sole che vince sull'inquinamento grazie all'aiuto di una bambina.Il messaggio fondamentale dell'opera, nata proprio dall’impegno di Paradigma Italia, è proprio l’importanza dell’energia solare e delle energie rinnovabili, soprattutto per le nuove generazioni. "Il sole spegne l'incendio ma chi rischia siamo noi, perchè il mondo rimarrà ma saranno gli umani a estinguersi, quindi il Sole deve comunque andare a braccetto con le nuove generazioni", ha dichiarato l'artista. foto di Erminando Aliaj - shutterstock / music "Summer" from bensound.com

LEGGI ANCHE - Macron e Meloni migranti a Parigi: la provocazione dello street artist Ozmo