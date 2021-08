Vacanze, quali medicine mettere sempre in valigia: i farmaci da portare in viaggio

Venerdì 13 Agosto 2021, 10:30

Finalmente è il momento di partire per le tanto sospirate vacanze. È tempo di fare le valigie e godersi qualche giorno di relax. Insieme a quei costumini nuovi comprati per l’occasione e ai vestiti da sera che non vedevate l’ora di sfoggiare c’è però qualcos’altro da portare. Stiamo parlando delle medicine. E non è questione di ipocondria. I malanni non si fanno da parte solo perché state andando in ferie. Dunque è sempre meglio prevenire che curare. Ecco perché vi parliamo dei farmaci da portare in viaggio. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche: >> SOFFRI DI CUORE? GUARDATI SUBITO ALLO SPECCHIO E CERCA QUESTI SEGNI SUL VISO