Il caldo potrebbe bloccare i voli aerei

Lunedì 11 Aprile 2022, 17:00

Non solo il maltempo, ma anche il troppo caldo può avere un impatto negativo sui voli aerei. Ci avevate mai pensato? Ebbene sì, le temperature troppo elevate comportano alcune difficoltà per il decollo degli aerei, e per precauzione gli aeroporti possono addirittura chiudere. Non è uno scenario ipotetico, stiamo parlando di qualcosa che si sta già verificando in diverse zone del mondo. La colpa, tanto per cambiare, è del riscaldamento globale. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

