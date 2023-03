Giornata Mondiale della Poesia, 6 mete italiane da riscoprire nel segno dei grandi poeti

Giovedì 16 Marzo 2023, 10:59

L’Italia, con il suo patrimonio d’arte e natura, è stata spesso cantata nelle opere di autori che per il nostro paese hanno sempre avuto un debole. Così, la poesia (ri)vive in angoli inaspettati e a volte nascosti, divenuti celebri grazie ai versi di poeti entrati nella storia della letteratura mondiale. Per questo, in occasione della ‘Giornata Mondiale della Poesia’ che si celebra ogni anno il 21 marzo, il portale Campeggi.com propone una selezione di itinerari alla scoperta di borghi e panorami che hanno ispirato celebri rime. Dalla Liguria di Eugenio Montale alla Sardegna di Grazia Deledda, passando per Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche e Sicilia. Foto da Ufficio Stampa - Shutterstock / Music: «Elevate» from Bensound.com

