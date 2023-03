L’identikit della viaggiatrice tipo: ecco le mete più amate e le abitudini delle donne in vacanza

Mercoledì 1 Marzo 2023, 12:28

Il tour operator Tramundi ha analizzato le prenotazioni negli ultimi 12 mesi per conoscere abitudini e tendenze delle viaggiatrici. Il quadro fa scoprire che le donne hanno dimestichezza con valigie e macchine fotografiche superiore agli uomini. Secondo le rilevazioni, il 61% delle prenotazioni è gestito da una donna e il 63% del totale dei cosiddetti Solo Travelers è donna. Ma qual è l’identikit della viaggiatrice contemporanea? Ha tra i 35 e i 40 anni e preferisce i viaggi fuori stagione. Febbraio, maggio, ottobre sono i mesi preferiti. Inoltre, rispetto agli uomini le donne prenotano prima e sono più attente a sconti e promozioni. il viaggio “tipo”, inoltre, è di una settimana nel segno di natura e cultura, con quattro o cinque tappe. Foto da Ufficio Stampa – Shutterstock / Music: «Elevate» from Bensound.com

