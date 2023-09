Una notte nella palude di Shrek, ora è possibile su Airbnb

Mercoledì 27 Settembre 2023, 12:19

Se avete sognato di soggiornare nella casa di Shrek, sappiate che Airbnb ha appena realizzato i vostri desideri all'apparenza impossibili. Sarà infatti possibile trascorrere una notte da orchi proprio nella palude, disponibile ora per un soggiorno unico solo sulla nota piattaforma. Situata tra le colline delle Highlands scozzesi, la casa nella palude di Shrek è un rifugio decisamente grezzo e appartato, adatto a un orco in cerca di solitudine e, per la prima volta in assoluto, anche ai suoi più grandi fan. Un tempo rifugio per le creature delle fiabe, la casa nella palude di Shrek dà un significato completamente nuovo al concetto di casa sull'albero. Grazie alla combinazione di natura, interni deliziosamente rustici e una caratteristico bagno in dependance, il soggiorno nella palude offre sicuramente un'esperienza unica nel suo genere.

